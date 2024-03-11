Volkswagen передумал выпускать ID.3 на головном заводе в Вольфсбурге

Карьера электрического хэтчбека Volkswagen ID.3 катится к закату, хитом мирового уровня он не стал, в связи с чем организация его производства на головном заводе марке в немецком Вольфсбурге потеряла смысл.

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В прошлом году продажи Volkswagen ID.3 по всему миру составили 140 800 шт. — это внушительная цифра, но далеко не та, на которую рассчитывал немецкий автоконцерн, запуская эту модель пять лет назад. ID.3 дебютировал в сентябре 2019 года, его подавали как эпохальный продукт уровня Beetle и Golf — мол, ID.3 должен стать таким же успешным и массовым. На рынок ID.3 вышел с большой задержкой (в сентябре 2020-го) и с кучей недоработок, его производство долго раскачивалось из-за пандемии COVID-19 и порождённого ей глобального дефицита микрочипов, а когда все производственные проблемы были решены, на мировом рынке вдруг начался спад спроса на электромобили.

Основная масса Volkswagen ID.3 для Европы сегодня производится на заводе в Цвиккау (Германия), здесь же с 2021 года собирают родственный хэтчбек Cupra Born. Ещё Volkswagen ID.3 собирают в небольших количествах на так называемой Стеклянной мануфактуре в Дрездене (Германия). Версии Volkswagen ID.3 для Китая выпускает совместное предприятие SAIC-VW в Антинге (часть Шанхая).

В прошлом году ID.3 пережил плановый рестайлинг, после которого Volkswagen рассчитывал наладить его производство на головном заводе в Вольфсбурге — официально об этом намерении было объявлено в конце 2022 года в рамках презентации обновлённой модульной платформы MEB+. Старт производства обновлённого Volkswagen ID.3 в Вольфсбурге изначально был намечен на конец 2023 года, затем перенесён на лето 2024 года, теперь же немецкая газета Handelsblatt сообщает, что всё отменяется — в Вольфсбурге ID.3 не появится.

Решение руководства Volkswagen об отмене запуска ID.3 выглядит давно ожидаемым и даже запоздалым, ведь ещё прошлой осенью завод в Цвиккау пришлось ставить на паузу из-за низкого спроса на ID.3. При нынешних объёмах продаж этой модели четыре площадки для её производства — явный перебор, тем более что прогнозы не сулят ничего хорошего.

Эйфория по поводу «электричек» постепенно проходит, многие автопроизводители резко пессимизировали свои электромобильные планы, и только руководство Volkswagen Group, кажется, находится в некоторой растерянности, не понимая, как теперь выстраивать долгосрочную стратегию. Пока что подготовка завода в Вольфсбурге к производству электромобилей продолжается, но уже ясно, что «углеводородные» модели они в обозримой перспективе не заменят.