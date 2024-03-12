В России начнут выпускать самый «молодежный» китайский кроссовер

Jetour официально сообщил о намерении наладить крупноузловую сборку машин в России. По заявлению заместителя гендиректора «Джетур Мотор Рус», кроссоверы Jetour Dashing начнут сходить с конвейера уже в марте этого года.

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Jetour считается относительно молодым брендом, он был создан китайской компанией Chery Automobile в 2018 году. Первый автомобиль под маркой Jetour появился на российском рынке в июне 2023 года. Уже к концу прошлого года показатели продаж оказались успешными.

В настоящее время поставки кроссоверов осуществляются из Китая, но уже в скором времени машины будут собираться непосредственно на территории России.

Jetour Dashing можно назвать молодeжным кроссовером, по статистике его чаще покупают автолюбители в возрасте до 30 лет. Скорее всего, в кроссовере их привлекает современный дерзкий дизайн модели и её простота в управлении. Jetour Dashing представлен на российском рынке в нескольких комплектациях: Comfort, Comfort Plus, Elite, Luxury. Все они оснащаются исключительно передним приводом, чего нельзя сказать про оснащение силовыми агрегатами.

Комплектации Comfort, Comfort Plus, Elite оснащаются 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил, а более дорогая версия Jetour Dashing Luxury получила в свое оснащение 1,6-литровый турбодвигатель мощностью 190 лошадиных сил.

Все комплектации Jetour Dashing оснащаются беспроводной зарядкой для гаджетов, подогревом сидений и боковых зеркал, системой бесключевого доступа, светодиодными фарами, удобной цифровой панелью. Салон выполнен из качественной экокожи.

Стоимость кроссоверов Jetour Dashing находится в пределах от 2 189 900 до 2 889 900 рублей в зависимости от оснащения.

Напомним, что производители легковых автомобилей из Поднебесной с каждым месяцем наращивают свое присутствие на российском рынке.