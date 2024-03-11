Женщины-журналисты выбрали лучший автомобиль 2024 года

На этот раз симпатии водительниц оказались на стороне крупного электрокара — семиместного Kia EV9. Автожурналистки, входящие в жюри конкурса Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY), похвалили южнокорейский кроссовер за просторный салон, впечатляющие показатели аэродинамики, передовой дизайн и быструю зарядку: хватает примерно 15 минут, чтобы пополнить запас энергии на 240 километров пути.

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Всемирный женский автомобиль 2024 года выбирали 75 женщин-автожурналисток из 52 стран. Претендентов на звание лучшего было пять: Volvo EX30 (лучший «Семейный автомобиль»), BMW 5-Series (Большой автомобиль), Volkswagen Amarok (Полноприводный автомобиль), Aston Martin DB12 (Эксклюзивный автомобиль) и Kia EV9. Большинство отдали голоса именно за EV9, который также стал лучшим «Большим кроссовером».

Семиместный Kia EV9 дебютировал весной прошлого года. Автомобиль с пятиметровым кузовом предлагают в трех вариантах: одномоторных мощностью 204 и 218 лошадиных сил и двухмоторном, развивающим 385 сил. Последний разгоняется с места до 100 километров в час за 5,3 секунды. Запас хода самой «дальнобойной» версии Long Range, которой положен самый слабый двигатель, составляет 541 километр. Среди стандартного оснащения — адаптивный круиз-контроль и 10 подушек безопасности.

Цена в Южной Корее стартует с 77,3 миллиона вон (5,4 миллиона рублей), а в США — с 54 900 долларов (около пяти миллионов рублей).

Год назад победителем WWCOTY тоже стал Kia — компактный кроссовер Niro. Жюри отметило стильный дизайн, понятные и одновременно передовые технологии, а также относительную доступность.