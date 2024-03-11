АвтоВАЗ начал красить Lada Largus в новый стильный цвет "Борнео"

На "Лада Ижевск" продолжается освоение технологии серийного производства автомобилей семейства Lada Largus. АвтоВАЗ рассказал, что в цветовую палитру добавилась новая, четвёртая эмаль.

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Это тёмно-серый металлик под названием "Борнео", также Lada Largus будут красить в цвета со следующими наименованиями: "Ледниковый" (белый), "Платина" (серебристый), "Пантера" (чёрный).

В феврале АвтоВАЗ сообщил о начале выпуска опытных партий: сначала на конвейер встали фургоны Lada Largus, затем пассажирские универсалы.

По словам автопроизводителя, подготовка к серийному производству семейства модели на новом месте (ранее "Ларгусы" выпускали на заводе в Тольятти) ведётся в соответствии с графиком, старт намечен на май, в третьем квартале "Лада Ижевск" запустит электрический e-Largus.