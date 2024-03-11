Новый Mercedes-Benz E-Class стал мощным гибридом

Модель входит в семейство с индексом 53, однако в отличие от предшественника оснащена гибридной силовой установкой с возможностью зарядки от сети. Комбинированная отдача системы составляет 585 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента против 435 сил и 520 Нм у E 53 предыдущего поколения. Штатно гибриды оснащены полным приводом, подруливающей задней осью и спортивными сиденьями.

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Модели с индексом 53 в линейке Mercedes-AMG появились больше шести лет назад, причем первенцами были именно купе и кабриолет Е-класса. Под капотом у них стояла рядная «турбошестерка» 3.0, которая развивала 435 лошадиных сил и 520 Нм крутящего момента. Разгон до первой «сотни» у E 53-купе занимал 4,4 секунды, а максималка со сдвинутым на заводе ограничителем упиралась в 270 километров в час. Новый Mercedes-AMG E 53 мощнее и динамичнее. Более того, теперь это plugin-гибрид с запасом хода на электротяге до 100 километров.

© Mercedes-Benz

Двигатель у седана и универсала E 53 Hybrid 4Matic+ по-прежнему шестицилиндровый, объемом 3,0 литра (449 л.с., 560 Нм). В комбинации с электромотором (163 л.с., 480 Нм), встроенным в автомат AMG Speedshift TCT 9G, суммарная отдача достигает 585 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Ещё больше — 612 сил — будет при активации лонч-контроля, который в терминологии «Мерседеса» называется Race Start и входит в пакет AMG Dynamic Plus. Паспортные данные разгона до ста следующие: четыре секунды у четырехдверки и 4,1 — у пяти. С «лончем» время сократится на 0,2 секунды.

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

От гражданских «ешек» AMG-машины отличаются увеличенной жестокостью кузова, расширенными колесными арками, декором, а также перечнем стандартного оборудования. Помимо адаптивной подвески AMG Ride Control, которая использует новое железо и софт, это подруливающая задняя ось, спортивные кресла с электрорегулировками и специальные AMG-функции медиасистемы MBUX. Лимитированному E 53 Hybrid 4Matic+ Edition 1 вдобавок доступны два мануфактурных цвета кузова alpine grey uni либо opalite white magno, внешняя и внутренняя отделка углепластиком и фирменный чехол-тент.

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

Самое же интересное скрывает опциональный пакет AMG Dynamic Plus. О функции Race Star мы уже упомянули, но в набор также входят активные опоры двигателя, задний дифференциал с электронной блокировкой, композитная тормозная система, выкрашенные в красный цвет суппорта и руль AMG performance с комбинированной отделкой наппа/микрофибра.