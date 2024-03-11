Alfa Romeo определилась со сроками запуска «зелёных» Stelvio и Giulia

Известно, что в основу следующих кроссовера и седана итальянской марки ляжет платформа STLA Large из портфеля Stellantis.

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Бренд Alfa Romeo на сегодняшний день принадлежит автогиганту Stellantis. Марка отправила спортивную четырёхдверку Giulia на рынок в 2016-м, а годом позже к ней присоединился соплатформенный кроссовер Stelvio. Обе модели были обновлены в 2020 году, ещё одна модернизация прошла осенью 2022-го. Сейчас компания продолжает заниматься разработкой Stelvio и Giulia следующего поколения: известно, что у новинок будет полностью электрическая начинка.

Как сообщает британский Autocar, Alfa Romeo утвердила сроки появления новых Stelvio и Giulia EV: кроссовер выйдет на рынок в 2025 году, а седан доберётся до дилеров в 2026-м. Сообщается, что ещё через год марка готовится полностью перейти на «электрички». В основу «зелёных» Stelvio и Giulia ляжет платформа STLA Large (с 800-вольтовой архитектурой) из портфеля Stellantis, об этой «тележке», на которой базируется в том числе недавно дебютировавший Dodge Charger нового поколения, мы подробнее рассказывали ранее.

Известно, что у полностью электрического «дуэта» по-прежнему будут «горячие» версии с прибавкой Quadrifoglio. Отметим, актуальному «заряженному» паркетнику с мотором V6 на разгон с места до «сотни» требуется 3,8 секунды, а аналогичная четырёхдверка выполняет это упражнение за 3,9 секунды. Предполагается, что «зелёным» топ-версиям нового поколения на достижение первой «сотни» понадобится около двух секунд.

Не исключено, что новые Alfa Romeo Stelvio и Giulia получат такую же тяговую батарею, как у Dodge Charger Daytona. Её полезная ёмкость составляет 93,9 кВт*ч, максимальный запас хода на одной зарядке у «американца» составляет 510 км (при расчёте по циклу EPA), от 20 до 80% спорткар заряжается за 27 минут; ожидается, что «зелёные» Stelvio и Giulia смогут «заправляться» быстрее.

Предположительно, у новинок Alfa Romeo вес окажется меньше по сравнению с недавно представленным Dodge Charger. Это позволит, в частности, улучшить динамические характеристики. Сообщается, что будущие Giulia и Stelvio получат активные стабилизаторы поперечной устойчивости, систему определения рельефа местности, а также новое программное обеспечение STLA Brain: производитель отметил, что настройка возможна «на лету» с использованием искусственного интеллекта; обновление будет производиться «по воздуху».

По словам генерального директора Alfa Romeo Жана-Филиппа Импарато, будущие модели бренда будут по-прежнему полностью ориентированы на водителя. Он добавил, что клиентам марки «не нужны тачскрины информационно-развлекательной системы шириной в метр», так же как и «200 цифровых вспомогательных систем». По его словам, следующие кроссовер и седан сохранят фирменное оформление, хотя диагональ мультимедийного дисплея будет и больше.

Производство Alfa Romeo Stelvio и Giulia следующего поколения будет налажено на заводе в Кассино (Италия), где автогигант планирует также выпускать модели Maserati, базирующиеся на платформе STLA Large.