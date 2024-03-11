СМИ узнали подробности о закрывшемся проекте Apple Car

Компания Apple отказалась от проекта по созданию собственного электромобиля после длительной разработки и ежегодных инвестиций в размере $1 млрд. Обозреватель Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) поделился некоторыми подробностями о машине Apple Car.

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По словам эксперта, один из первых прототипов Apple был похож на футуристический минивэн Canoo. Автомобилю должны были дать стеклянные двери и крышу с регулируемой тонировкой. Передняя и задняя часть автомобиля фактически не отличались друг от друга.

При разработке фирма неоднократно прибегала к смене экстерьера и интерьера несостоявшейся модели. Сидения автомобиля были похожи на кресла частных самолетов, могли откидываться и должны были оснащаться подставками для ног.

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Электромобиль Apple оценивался примерно в $120 тыс. При этом производитель собирался установить цену на уровне $85 тыс.

О том, что корпорация Apple закрыла проект по выпуску электромобиля после нескольких лет разработки, сообщило агентство Bloomberg в феврале.