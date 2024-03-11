Внедорожник KG Mobility Rexton получил четырехместную топ-версию Summit

Новое исполнение также отличилось перенастроенной подвеской. А вот двигатель перешел со стандартной модели.

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Рамный внедорожник SsangYong Rexton актуального поколения дебютировал в 2017 году, модель бывает пяти- или семиместной. Масштабный рестайлинг SUV пережил в 2020-м, а в прошлом году его еще раз доработали – тогда вездеходу переделали интерьер. Причем на домашний рынок Rexton с новым салоном вышел уже под брендом KG Mobility (KGM), ведь к тому времени компания SsangYong сменила владельца. В том же 2023-м на выставке в Сеуле представили концепт четырехместного Рекстона. Ну а теперь такая версия стала серийной: новому топовому варианту присвоено название Summit.

На галерке вместо сплошного дивана – два отдельных кресла с вентиляцией, массажером и подставками для ног; спинки могут откидываться назад. Между сиденьями установлена «тумба» с холодильником и сенсорной панелью для управления электрорегулировками и другими функциями, а под «пультом» имеется площадка для беспроводной зарядки гаджетов. Кроме того, KGM Rexton Summit получил пару 14-дюймовых планшетов – они крепятся к спинкам передних сидений.

В списке оборудования четырехместного внедорожника также значатся: светодиодная оптика, 20-дюймовые черные колеса, виртуальная приборка на 12,3 дюйма, мультимедиа-система с тачскрином аналогичного размера, сенсорный блок управления «климатом», девять подушек безопасности и комплекс Deep Control (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и т.д.). За доплату можно заказать систему «суперобъемного звучания».

Двигатель стандартный. В Корее Rexton предложен с безальтернативным турбодизелем 2.2 мощностью 202 л.с. (441 Нм), который работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. Версия Summit доступна только с полным приводом, тогда как в остальных комплектациях модель еще может быть заднеприводной. Также объявлено о том, что для комфорта VIP-пассажиров новому исполнению перенастроили подвеску.

Цена KGM Rexton Summit – 60,5 млн вон, что эквивалентно примерно 4,2 млн рублей по текущему курсу. Обычный внедорожник обойдется в 40,1 млн – 52,13 млн вон (около 2,78 млн – 3,61 млн рублей). О планах продавать четырехместный вариант за пределами Кореи компания KG Mobility пока не заявляла.