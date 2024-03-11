Nissan отправит GT-R в отставку в следующем году

Модель поколения R35 отправится в отставку спустя 18 лет на конвейере, сообщает японское издание Mag-X со ссылкой на неназванные источники среди дилеров. Партия 2025 года станет лебединой песней культового суперкара. В нее войдет примерно 1500 машин, и 300 из них — в «горячем» исполнении Nismo. По данным инсайдеров, Nissan официально объявит о прекращении производства GT-R в конце этой недели.

Инсайдеры сообщают, что решение связано с некоторыми деталями для сборки GT-R. Ожидается, что в недалеком будущем Nissan лишится возможности их производить. О каких именно деталях идет речь, неизвестно.

Для желающих купить новый GT-R последняя партия из 1500 машин станет последним шансом это сделать, уточняет издание. При этом неясно, будут ли купе продаваться только в Японии, или же некоторую часть оправят на другие рынки.

Nissan GT-R нынешнего поколения R35 увидел свет в 2007 году. Последнее обновление суперкар получил в начале прошлого года: ему подправили внешность, улучшили аэродинамику и повысили комфорт, снизив шум и вибрации.

Двигатель остался прежним — это «шестерка» VR38DETT с двойным турбонаддувом, отдачу которой на Nismo довели до 600 лошадиных сил и 652 Нм крутящего момента. Также такая версия получила особые настройки подвески и дифференциал повышенного трения в передней оси.

Еще в 2021 году в Nissan допускали, что следующее поколение GT-R придется электрифицировать, чтобы сохранить модели жизнь. Осенью 2023-го марка еще раз намекнула на будущее спорткара, показав концептуальное купе Hyper Force отдачей один мегаватт, или 1360 лошадиных сил.