Малознакомый знакомый россиянам кроссовер Toyota Venza, дешевевший до этого два месяца подряд, резко подорожал. Если в начале февраля его минимальная стоимость снизилась на классифайдах до 3,1 млн рублей, то сейчас на них же она составляет более 4 млн рублей, выяснили «Автоновости дня».

Причины такого подорожания доподлинно неизвестны. Не исключено, что дело в утилизационном сборе размером в несколько сотен тысяч рублей, который «частники» и дилеры могли не учитывать в цене, тем самым занижая ее.

Так, продавец из Новосибирска, предлагающий привезти под заказ кроссовер 2024 года выпуска, оценил его в 4,4 млн рублей и указал, что это «конечная цена по курсу на момент подачи объявления с учетом утилизационного сбора». Во столько обойдется версия с базовым для Venza 2,0-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 171 л.с., работающим в паре с бесступенчатым вариатором.

В Калининграде за такую же машину просят 4,5 млн рублей, а в Благовещенске — 4,76 млн рублей. Дороже всего стоит гибридная Toyota Venza, у которой вместо одного ДВС стоят два двигателя — электрический и бензиновый — с суммарной отдачей 222 л.с. Трансмиссией здесь тоже выступает вариатор, а привод в обеих версиях только полный.

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Комплектации, как правило, не уточняются, поэтому оценивать их пока можно лишь по фото. Например, у «Венцы» за минимальные на сегодня 4,4 млн рублей должны быть цифровая приборная панель, мультимедийный комплекс с крупным сенсорным дисплеем, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, кожаный мультифункциональный руль, кожаная обивка сидений и множество других приятных опций.

Напомним, Toyota Venza 2022 модельного года попала в рейтинг самых надежных кроссоверов и внедорожников Toyota. Она заняла в нем пятое место, уступив 4Runner 2022—2024 годов и внедорожнику Highlander образца 2020 года.