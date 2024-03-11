В России появился новый длиннобазный отечественный грузовик

Российская компания «Соллерс» расширила гамму малотоннажных коммерческих автомобилей Sollers Argo, которые с сентября прошлого года выпускаются на отдельных мощностях в Ульяновске. Новой версией стал вариант с удлиненной колесной базой размером в 3000 мм (3 метра), позволяющий значительно расширить область применения модели, сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе производителя.

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«Sollers Argo — это идеальное решение для городской доставки. Благодаря компактным габаритам и прекрасной обзорности с места водителя модель отлично подходит для работы в условиях крупного мегаполиса», — рассказали в «Соллерс».

В новой длиннобазной версии Sollers Argo стал длиннее на 500 мм, сохранив при этом отличную маневренность — диаметр разворота вырос всего на полметра и составляет 12 метров. Общая длина автомобиля теперь достигает 5,8 метра.

Удлиненный Sollers Argo доступен в вариантах с бортовыми, промтоварными и изотермическими кузовами российского производства. Вместимость надстроек увеличена до 6 европаллет, а максимальный объем составляет 12,4 м3. Погрузочная высота кузова сохранена на уровне 780 мм, что является одним из лучших показателей в классе. Полная масса удлиненной версии составляет 3,5 тонны.

Силовые агрегаты остались прежними. Все грузовики Argo оснащаются 2,0-литровым 130-сильным дизельным двигателем и шестиступенчатой механической коробкой передач.

Уже в базовой комплектации автомобиля есть такие опции, как кондиционер, круиз-контроль, регулировка рулевой колонки, аудиосистема, электрические стеклоподъемники, большие боковые зеркала с электроприводом и обогревом, а также подогрев водительского сиденья. Кроме того, все Argo по умолчанию комплектуются двумя подушками безопасности (для водителя и переднего пассажира), ABS и ESP.