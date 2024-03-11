Exlantix ES едет в Россию. У новинки будет 30 электронных систем помощи водителю

В пресс-службе Exlantix поделились некоторыми подробностями об оснащении модели ES, которая ожидается в продаже в ближайшее время. Для нее заявлены три десятка электронных ассистентов, включая активный круиз-контроль с функцией автоматической смены полосы с учетом окружающей обстановки, а также адаптивная подвеска с регулируемой жесткостью амортизаторов: датчик колес анализируют дорожные условия, и за доли секунды система меняет параметры демпфирования для максимально плавного хода.

© Motor.ru

Что касается систем помощи водителю, то помимо уже упомянутых у Exlantix ES будут система удержания автомобиля в полосе движения, продвинутая технология обнаружения препятствий и пешеходов и защита от непреднамеренного ускорения. Если же говорить про подвеску CDC, то датчики на колесах считывают не только положение, колебания, наклоны и крен кузова автомобиля, но также степень нажатия на педаль тормоза.

Также у ES будут четыре режима вождения: экономичный, спортивный, комфортный, и индивидуальный — при активации последнего водитель может настроить параметры под свой стиль вождения. В самой компании отмечают, что «управление клиренсом при помощи пневмоподвески и системы CDC позволяют нивелировать крены в поворотах, подбирать оптимальную жесткость амортизаторов и минимизировать продольную раскачку при ускорении и торможении». Инженеры марки пришли к выводу, что система плавно снижает воздействие инерции при резком разгоне и сбросе скорости почти на треть.

© Motor.ru

© Motor.ru

© Motor.ru

© Motor.ru

Российская премьера Exlantix ES состоялась в январе этого года, а буквально на днях электрический седан сфотографировали в Москве.

ES, который Exlantix предпочитает называть не седаном, а «четырхдверным купе», — это одноклассник Mercedes-Benz E-Class. По неофициальным данным, в России будет продавать модификацию с двухмоторной установкой мощностью 480 лошадиных сил и батареей емкостью 79,9 киловатт-часа, на одном заряде которой электрокар проезжает 650 километров.

Exlantix входит в состав Chery и в иерархии концерна он ближе всего к Exeed. Собственно, на китайском рынке седан ES продается под маркой Exeed и носит название Sterra ES.