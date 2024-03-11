Airbus представила прототип аэротакси

Корпорация аэрокосмической промышленности Airbus представила в немецком городе Донауверт прототип своего аэротакси CityAirbus NextGen. Она продемонстрировала его на открытии нового испытательного центра CityAirbus, созданного для тестирования систем электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), передает Electrek.co.

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Прототип CityAirbus NextGen создавался на протяжении почти пяти лет. Первый полет запланирован на 2024 год. Аэротакси будет способно летать на расстояние до 80 километров с крейсерской скоростью 120 километров в час, следует из данных компании Airbus.

Летом прошлого года производитель Vertical Aerospace сообщил, что летающее такси впервые совершило рейс без пилота в Великобритании. Полет прошел на территории аэропорта Котсуолд на юго-западе Англии. Управляли летательным аппаратом дистанционно. Во время испытаний аэротакси VX4 развило скорость около 70 километров в час. Такси оснащено системой вертикального взлета и посадки.

Осенью компания Joby Aviation начала выполнять масштабный контракт по поставке в армию США электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL).