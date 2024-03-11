Opel подтвердил скорую премьеру электрических кроссоверов Frontera и Grandland

Opel сообщил о том, что в скором времени официально представит обновленные кроссоверы Frontera и Grandland, которые будут оснащаться электромотором.

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Компания заявила, что к концу текущего года каждая модель в их линейке будет иметь по меньшей мере одну электрическую версию, что является отражением общего стремления автомобильной индустрии к электрификации.

Ожидается, что новые модели привнесут значительные изменения в портфолио Opel, предлагая потребителям более эффективные и экологически чистые варианты транспортных средств. Frontera и Grandland, с электрической силовой установкой, появятся у дилеров уже к концу текущего года, что подчеркивает скорость развития электромобильных технологий.

Opel Frontera Electric будет оснащен электромотором, работающим в сочетании с литий-ионным аккумулятором. Предполагается, что данный кроссовер будет просторнее и практичнее своих предшественников. Однако, технические характеристики о мощности электромотора и дальности хода пока не разглашены. Но уже известно точно, что Opel Frontera Electric станет прямым конкурентом Citroen C3 Aircross.

Opel Grandland Electric также будет оснащен электромотором. Детальная информация о габаритах и мощности электромотора пока также не разглашается.

Обе модели будут предложены с современным оснащением, с акцентом на мобильность и комфорт. Grandland Electric, вероятно, сохранит традиционные формы.

Компания Stellantis, владеющая Opel, не стремится полностью отказываться от двигателей внутреннего сгорания. Недавнее объявление о вложении средств в разработку новых двигателей, работающих на бензине и этаноле, а также создание гибридных силовых установок, свидетельствует о стремлении компании к сбалансированному подходу к экологическим решениям.

В целом, новые электрические кроссоверы Opel должны привнести новые веяния в сегмент электромобилей, предлагая покупателям современные возможности и альтернативы в выборе экологически чистого транспорта.