Skoda покажет новый кроссовер Elroq 15 марта

Компания Skoda объявила, что проведет премьеру нового компактного кроссовера Elroq. Презентация пройдёт в рамках отчётной пресс-конференции, посвящённой итогам прошлого финансового года.

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Кроссовер Skoda Elroq был анонсирован в прошлом году, когда компания раскрыла свои планы по обновлению модельной линейки. В преддверии премьеры Elroq был показан тизер автомобиля, на нём видны узкие фары, соединённые пунктиром светодиодов и подсвеченный логотип-название марки.

По габаритам автомобиль будет близок к Skoda Karoq, ожидаемая длина - 4,5 метра. За счёт электрической трансмиссии при похожих размерах у новинки в салоне окажется просторнее.

Мировая премьера состоится 15 марта, выход на рынок электрического кроссовера намечен на этот год. Другой новинкой Skoda в этом году станет "паркетник" длиной менее четырёх метров.

На 2025 год Skoda запланировала рестайлинг Enyaq и Enyaq Coupe, а также самого компактного и доступного электрокара в своей линейке стоимостью около 20 тысяч евро.