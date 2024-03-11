Лондон начнет передавать Украине подлежащие утилизации авто

С 15 марта власти Лондона смогут передавать автомобили, которые не соответствуют правилам лондонской зоны сверхнизких выбросов, в дар Украине вместо сдачи в металлолом. Об этом сообщается на сайте городского правительства.

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Мэр Лондона Садик Хан заявил, что жители города могут пожертвовать свои авто Украине в обмен на тот же грант, который получают водители, сдающие автомобили в металлолом или модернизирующие свои машины. Размер гранта составляет две тысячи фунтов стерлингов (около 233 тысяч рублей).

В мэрии подчеркнули, что передача машин украинским властям и их партнерам должна обеспечить гуманитарную и логистическую помощь.

Лондонская служба скорой помощи планирует присоединиться к инициативе, пожертвовав Украине 50 списанных машин скорой помощи.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко написал своему лондонскому коллеге письмо с просьбой пожертвовать автомобили, подлежащие утилизации.

В августе 2023 года зона сверхнизких выбросов была расширена на весь Лондон. За езду в этой зоне на авто, не соответствующем стандартам, водители должны платить 12,50 фунта стерлингов (около 1,5 тысячи рублей) в день. За неуплату грозит штраф в 180 фунтов стерлингов (21 тысяча рублей).

Подавляющее большинство машин (95 процентов), которые ежедневно ездят в Лондоне, уже соответствуют требованиям и их владельцы не должны платить сбор, отмечается на сайте мэра.