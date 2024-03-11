Новый Haval H9 с мультимедией на русском языке заметили в России

Современный внедорожник Haval H9 с русифицированной мультимедийной системой недавно появился в Тульской области.

Старт продаж автомобиля Haval H9 намечен на осень 2024 года. Модель была замечена в Китае еще в 2023 году, причем ее некоторые характеристики были раскрыты во время презентации закрытого типа, которая недавно прошла в России. В январе текущего года внедорожник официально получил разрешение на выпуск и был внесен в перечень Министерства промышленности Китая. Это дало старт к началу его массового выпуска.

Haval H9 выполнен в ретростилистике, по своему внешнему виду имеет множество сходств с моделью Dargo. Он оснащен передними круглыми фарами, крупным бампером с противотуманными фарами и установленной радиаторной решеткой с хромированными планками. На модели находится новый логотип компании.

Сзади присутствуют фонари квадратной формы и размещается распашная дверь, на которую установлен бокс для хранения.

Кузов автомобиля выполнен в черном цвете. Характерными чертами салона H9 выступают рулевое колесо и селектор КПП. На консоли Haval H9 располагается беспроводная зарядка для гаджетов и кнопки для управления системами автомобиля. Также с их помощью активируются режимы движения. Главное особенностью Haval H9 стало то, что устанавливаемая мультимедийная система уже переведена на русский язык.

Для модели Haval H9 предусмотрены два типа двигателя: бензиновый вариант объемом 2,0 литра и рабочей мощностью 224 л.с. и турбодизель 2.4 литра мощностью 186 л.с.

Присутствующий мультимедийный комплекс автомобиля представлен в виде продуманной цифровой панели и большого сенсорного дисплея. Предстоящая сборка авто Haval H9 по плану должна начаться в мае 2024 года на заводе, находящемся под Тулой.

Haval H9 должна появиться у российских дилеров уже в конце лета текущего года. Стоимость Haval H9 будет варьироваться в пределах от 4,29 до 5,79 миллиона рублей.