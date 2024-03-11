АвтоВАЗ раскрыл стоимость всех комплектаций Lada Vesta с вариатором

Названы все цены на новую модификацию Lada Vesta, оснащённую мотором 1,8 литра мощностью 122 л.с. и вариатором.

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Базовой для седана с новым силовым агрегатом стала комплектация Comfort "24 стоимостью 1 588 900 рублей. Таким образом, как сообщала "РГ" ранее, доплата по сравнению со 106-сильной версией на "механике" составляет 75 тысяч рублей. Vesta SW в аналогичном исполнении стоит 1 718 900 рублей.

Седан в версии Life"24 обойдётся в 1 677 900 рублей, универсал - в 1 807 900 рублей.

Комплектацию Enjoy "24 оценили в 1 743 900 рублей в случае с седаном и 1 873 900 рублей в случае с Vesta SW.

Купить седан Lada Vesta с мотором 1.8 и АТ в топовом исполнении Techno "24 можно за 1 885 900 рублей, универсал стоит 2 015 900 рублей.

Также новым силовым агрегатом оснащают кросс-седан Lada Vesta (от 1 820 900 до 2 007 900 рублей) и Vesta SW Cross (от 1 940 900 до 2 127 900 рублей).