Завод "АГР", принадлежавший ранее Hyundai, начал отгрузки первых Solaris

Автозавод "АГР" в Санкт-Петербурге начал отгружать дилерам машины нового бренда. Первым в шоу-румы попадет седан Solaris HS, он же Hyundai Solaris. Автомобиль предложат с привычными силовыми агрегатами в четырёх комплектациях.

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Точных сроков начала продаж автомобилей Solaris производитель в лице "Автомобильный завод АГР" не называет, отмечая лишь, что это должно случиться в самое ближайшее время.

Solaris HS - седан с габаритами 4405х1729х1469 мм. На выбор предложат автомобиль в трёх комплектациях и одной спецверсии Sportline. Силовые агрегаты те же, что у исходного "Соляриса": атмосферные бензиновые четвёрки объёмом 1.4 и 1.6 литра мощностью 100 и 123 л.с., агрегатируемые 6-ступенчатыми МКПП и автоматом.

Ранее "РГ" рассказывала обо всех моделях, которые будут выпускаться на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге под брендом Solaris.

Цены на новинки пока официально не объявлены, но дилеры уже раскрыли, за сколько можно будет купить двухпедальный Solaris HS.