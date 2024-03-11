Названы три региона, где депутаты не пользуются отечественными авто

Отправить уведомление в Ингушетию, Амурскую и Калининградскую области, где депутатам по-прежнему предоставляют автомобили иностранного производства, потребовал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин поручил направить трем субъектам России «уведомление с требованием исправить ситуацию». По его словам, депутаты 38 регионов уже пересели на российские автомобили, еще 34 субъекта предоставляют машины иностранных марок, произведенные в России до 2022 года, передает ТАСС.

По его словам, по мере выбытия автомобилей из строя будут закупаться автомобили отечественного производства, но некоторые регионы не заключали договор аренды на транспортное обслуживание из-за отсутствия заявок депутатов.

Ранее сообщалось, что в гараж Госдумы поступила партия отечественных машин Lada Vesta, на которых будут передвигаться депутаты. До этого Минпромторг сообщал, что для использования государственными и муниципальными чиновниками в служебных целях рекомендованы автомобили российских брендов Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и китайский Haval.