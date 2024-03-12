Volkswagen решил оспорить первенство Lada Niva и Land Rover

Компания Volkswagen начинает всё активнее пиарить новый бренд внедорожников и пикапов Scout, ориентированный на рынок США. Не исключено, что именно по этой причине маркетологи решили пренебречь историческими фактами.

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Scout Motors опубликовала тизер, в котором диктор говорит о первом внедорожнике Scout, появившемся в 1961 году, выпущенному до Ford Bronco, Chevrolet Blazer и до какой-либо ещё другой машины аналогичного класса. По какой причине забыли тот же Land Rover, не совсем понятно. Опять же, это если рассматривать автомобили с точки зрения конструкции: все вышеперечисленные автомобили имели рамную конструкцию.

Новые пикап и внедорожник "Скаут" базируются на модульной Volkswagen Group Scalable Systems Platform типа "скейтборд", поэтому кузов у них по факту несущий. Первым же массовым внедорожником с несущим кузовом и комфортабельным салоном легкового автомобиля считается Lada Niva.

Автомобили Scout будут производиться на строящемся заводе в Южной Каролине, США. Ожидаемый прайс - от 40 тысяч долларов, поэтому основным конкурентом называют модели бренда Rivian. Большинство модификаций "Скаутов" будут двухмоторными мощностью около 300 л.с. и запасом хода от 560 до 645 км. Выход на рынок запланирован на 2026 год.