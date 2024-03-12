За новой Lada Vesta с вариатором выстроится очередь

АвтоВАЗ получает запросы от служб такси и каршеринга на новый продукт, запущенный на рынке накануне: Lada Vesta с автоматической трансмиссией и 122-сильным мотором 1.8 Evo без масложора и гнущихся поршней.

© Российская Газета

"На Lada Vesta (с вариатором - прим. "РГ") уже есть запросы со стороны таксопарков и каршеринга", - цитируют "Известия" руководителя направления Vesta Жанну Воробьеву.

В беседе с "РГ" накануне старта продаж новой модификации "Весты" эксперт Азат Тимерханов заявил, что спрос на машину однозначно будет.

Все цены на Lada Vesta с новым силовым агрегатом "РГ" публиковала ранее: купить двухпедальную "Весту" седан можно начиная от 1 588 900 рублей, универсал стоит от 1 718 900 рублей. Разница в стоимости с Lada Vesta, оснащённой 106-сильным мотором и МКПП, составила таким образом 75 тысяч рублей.

Вопрос в другом: сможет ли АвтоВАЗ и поставщики трансмиссии, которая "идёт" из Китая, удовлетворить спрос на Vesta с вариатором и 1.8 Evo.