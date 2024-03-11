В Татарстане разыграют три Lada Vesta на избирательных участках

В Татарстане разыграют три Lada Vesta среди проголосовавших в дни выборов президента России. Соответствующую информацию публикует «Татар Информ».

© Lenta.ru

Заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева рассказала, что розыгрыш трех автомобилей на избирательных участках будет проходить в три этапа. Первого обладателя определят случайным выбором среди разместивших фото избирателей — 15 марта в 21:00 в группе во «ВКонтакте» «Татарстан Алга».

Следующего новоиспеченного владельца авто выберут таким же образом 16 марта, а третьего счастливчика определят и назовут в прямом эфире «ТНВ» 17 марта в 20 часов 10 минут, в этот же вечер первым победителям розыгрыша планируют вручить ключи от их выигрыша в прямом эфире канала.

«Когда вы проголосовали на участке, нужно получить браслет проголосовавшего, сфотографироваться с ним всей семьей около избирательного участка и разместить фото в соцсети ВКонтакте с двумя хештагами #всейсемьейнавыборы и #татарстаналга в группе сообщества “Татарстан Алга”», — напомнила Фазлеева и добавила, что шанс выиграть машину имеют все участники.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта — впервые в истории страны они пройдут в трехдневном формате. В 29 регионах страны состоится онлайн-голосование. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных Центральной избирательной комиссией кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.