Первый белорусский кроссовер впервые стал лидером авторынка в РФ

В марте 2024 года белорусский кроссовер Belgee X50 впервые вошел в десятку лидеров российского рынка новых автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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По итогам 10-й недели 2024 года (с 4 по 10 марта) он оказался на 9-м месте с результатом продаж в 541 автомобиль. Марке Belgee удалось обойти китайский бренд Tank, который реализовал 477 машин за неделю.

На первом месте по итогам недели оказалась российская Lada. Ее дилеры реализовали с 4 по 10 марта 7,4 тыс. машин. За ней следуют семь китайских брендов — Haval и Geely продали по 3 тыс. автомобилей, Chery — 2,5 тыс., Changan — 1,7 тыс., Omoda — 897 машин, Exeed — 884. Также в России за неделю реализовано 685 кроссоверов LiXiang.

Под собственным названием Belgee X50 в Белоруссии производится локализованная версия Geely Coolray первого поколения. Выпуск этих машин стартовал летом 2023 года, а в сентябре начались их продажи в России.