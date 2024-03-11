Представлен экстремальный Porsche Taycan Turbo GT

Электрический седан оказался самой мощной моделью в истории марки — комбинированная отдача его силовой установки в режиме овербуста достигает 1105 лошадиных сил и 1340 Нм крутящего момента. На разгон до ста Taycan Turbo GT с легкими опциями Weissach тратит 2,2 секунды, максимальная скорость — 305 километров в час. При этом на одной зарядке машина способна проехать до 555 километров.

© Motor.ru

Седан Taycan Turbo GT оказался не только самым быстрым электрическим Porsche, но и самой мощной моделью в истории марки. Благодаря импульсному инвертору с полупроводниками из карбида кремния (максимальная сила тока — 900 А против 600 А у Turbo S) и новому электромотору на задней оси отдачу четырехдверки довели до 789 лошадиных сил и 1340 Нм крутящего момента. Правда, это только в стандартном режиме. При овербусте Turbo GT может в течение десяти секунд выдавать 1034 силы, а в течение двух — аж 1105! Для сравнения: у Turbo S пиковая мощность составляет 952 силы.

Переварить лавину тяги новинке помогают усиленные редукторы с другими передаточными числами. А для дьявольских ускорений у Turbo GT есть функция Attack Mode. Она основана на системе push-to-pass от обычных электрокаров, но функционирует, как на болидах Формулы E. Разгон с места до ста у седана занимает 2,3 секунды, до 200 километров в час — 6,6. Машинам со спортпакетом Weissach требуется 2,2 и 6,4 секунды соответственно. Максимальная скорость — 290 либо 305 километров в час. На одной зарядке Turbo GT проезжает до 555 километров по циклу WLTP.

© Porsche

© Porsche

© Porsche

По словам Porsche, седан Taycan Turbo GT ещё и весит на 75 килограммов меньше Turbo S, а в случае с Taycan Turbo GT Weissach разница достигает 145 килограммов. Для этого пришлось пожертвовать вторым рядом сидений, фирменными аналоговыми часами, электроприводом лючка зарядного порта и задними динамиками аудиосистемы. К тому же на облегченных машинах меньше шумопоглощающих материалов, а также стоят специальные стекла. Простой Turbo GT менее радикален в своем стремлении к низкой массе, поэтому лишился только сервопривода крышки багажника.

© Porsche

© Porsche

Стандартно Taycan Turbo GT оснащен адаптивной подвеской Porsche Active Ride с активным подавлением кренов. Колеса — диаметром 21 дюйма, тормоза — облегченная углеродокерамика PCCB. В салоне стоят кресла-ковши из CFRP-пластика, которые без доплаты меняют на сиденья Adaptive Sports Seats Plus с электрорегулировками в 18 направлениях. Визуально Taycan Turbo GT и Turbo GT Weissach отличаются аэродинамической проработкой: у первого сзади активный спойлер с щитком Гёрни, у второго — фиксированное антикрыло, которое участвует в создании прижимной силы эквивалентной 220 килограммам.

Цены на Taycan Turbo GT в Германии начинаются с 240 тысяч евро, что соответствует 23,8 миллиона рублей.