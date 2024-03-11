Hyundai не стал поставлять двигатели на свой бывший завод в России

Принадлежащий корейскому автоконцерну Hyundai производитель автокомпонентов Hyundai Wia получил от российской компании "АГР" заказ на поставку двигателей, однако не принял решение о его исполнении. Об этом сообщает The Korea Economic Daily.

В Hyundai Wia изданию подтвердили, что российская компания "АГР", к которой перешел завод Hyundai в Санкт-Петербурге, разместила заказ на поставку двигателей, однако Hyundai Wia еще не решила, открывать ли для его выполнения свой завод в России. У Hyundai Wia в России есть свой моторный завод, который простаивает с 2022 года, однако объем заказа моторов для "АГР" недостаточен для загрузки его производственных мощностей.

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При этом источники The Korea Economic Daily в сталелитейной отрасли утверждают, что Hyundai Steel Co приняла решение возобновить работу своего завода по производству автомобильного стального листа в Санкт-Петербурге, который простаивал в течение двух лет.