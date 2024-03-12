Новый Hyundai Creta N Line доступен всего с одним мотором

«Оспортивленный» паркетник стартует в Индии, там новая модификация предложена с самым мощным двигателем, который предусмотрен для местной Креты. При этом для новинки можно выбрать не только автоматическую, но и механическую коробку.

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«Подогретый» кроссовер Creta N Line индийское подразделение Hyundai анонсировало в конце февраля. Теперь же провели полноценную презентацию, одновременно дан старт «живым» продажам. Напомним, в Индии Крета только что пережила альтернативный рестайлинг – локальная пятидверка заметно отличается от модернизированного SUV, представленного в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и на некоторых латиноамериканских рынках.

«Оспортивленный» кросс в плане дизайна тоже развели со стандартной моделью. У Hyundai Creta N Line своя радиаторная решетка, чуть более агрессивные бамперы, крупный спойлер на багажной двери и выставленные напоказ сдвоенные патрубки выпускной системы. Кроме того, на обвесе есть красные вставки, в том же цвете выполнены и тормозные суппорты. А еще новой модификации достались оригинальные 18-дюймовые диски, тогда как обычной Крете в Индии положены 16- или 17-дюймовые.

В салоне – черная отделка, обилие красных акцентов и металлические накладки на педалях, плюс Creta N Line получила иное рулевое колесо. На выбор предложены две комплектации. В списке стандартного оборудования значатся шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида и панорамный люк в крыше. Самая дорогая версия – это также виртуальная приборка на 10,25 дюйма и мультимедиасистема с тачскрином аналогичного размера (у Creta N Line попроще – 8-дюймовый экран), вентиляция передних сидений, адаптивный круиз-контроль вместо стандартного, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Индийцам Hyundai Creta N Line доступна с топовой бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 160 л.с. Но если обычная Крета с таким мотором предложена только с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, то для версии «под спорт» еще предусмотрена шестиступенчатая механика. Стандартный кроссовер также оснащается атмосферником 1.5 MPI (115 л.с.) и дизелем 1.5 CRDi (116 л.с.): оба мотора комплектуются 6МКП, для бензинового можно выбрать вариатор, а для дизеля предусмотрен классический шестиступенчатый автомат. Индийская Creta бывает исключительно с передним приводом.

Цена «спортивного» кроссовера c механикой начинается с отметки 1 682 300 рупий (примерно 1 839 000 рублей по текущему курсу), модель с 7DCT стоит от 1 832 300 рупий (2 003 000 рублей). Обычная Creta с турбомотором 1.5 и «роботом» обойдется минимум в 1 999 900 рупий (2 186 000 рублей).

Между тем в России недавно возобновился выпуск Креты, вместе с ней на конвейер вернулись Солярис и семейство Rio, вот только теперь это не Hyundai и Kia, а модели новой марки Solaris. Любопытно, что кроссовер анонсирован в том числе в версии N Line, которая так и не успела добраться до рынка РФ под родным брендом: наш «спортивный» вариант сделан по подобию паркетника для Бразилии.