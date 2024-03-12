В России могут вырасти штрафы за плохое состояние дорог

В России предлагают вдвое увеличить штрафы за плохое состояние дорог. Законопроект готов к внесению в Государственную думу.

Сейчас сумма штрафов для должностных лиц составляет 20-30 тысяч рублей, а для юридических – от 400 до 600 тысяч. Их предлагают повысить до 40-50 и 400-600 тысяч соответственно, пишут «Известия».

Также предполагается двукратно увеличить штрафы в случае причинения вреда здоровью потерпевшего. На данный момент это от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц и 400 500 тысяч – для юридических.

Из пояснительной записки следует, что последний раз суммы повышались в 2017 году. При этом, согласно статистике, за девять месяцев 2023 года количество ДТП увеличилось.

Ранее "СП" писала, что российские депутаты разработали законопроект о полной отмене транспортного налога. Изменения предлагается внести в первую и вторую части Налогового кодекса РФ.