В Тульской области открыли завод по производству автодвигателей

Новый завод двигателей стал вторым предприятием китайского концерна Great Wall Motor в России. Первый также расположен в Тульской области - это завод автомобилей НAVAL, который является якорным резидентом индустриального парка "Узловая".

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Новый промышленный комплекс расположен на территории действующего завода и занимает площадь 10 тысяч квадратных метров. Как уточнили в пресс-службе правительства региона, завод оснащен высокотехнологичным оборудованием с применением инновационных инженерных решений в области охраны окружающей среды и энергосбережения. Ожидается, что на первом этапе предприятие будет выпускать порядка 80 тысяч двигателей в год, при выходе на полную мощность - около 150 тысяч. Линия производства двигателей автоматизирована по последнему слову техники: задействовано пять промышленных манипуляторов, выполняющих с высокой точностью и скоростью сложные технологические операции.

- Запуск завода является частью наших договоренностей в рамках специнвестконтракта. Важно, что новая линия обладает высокой степенью автоматизации и роботизации. На сегодняшний день это одно из важнейших направлений трансформации промышленных предприятий, позволяющих оптимизировать производственные процессы, - отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов.

Первая очередь завода HAVAL в индустриальном парке "Узловая" была запущена 5 июня 2019 года. В тот же день в Кремле в присутствии президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина было подписано соглашение о реализации второй очереди проекта. Новый завод построен в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) по локализации производства автомобилей Haval в России, подписанного 25 сентября 2020 года. Компания приняла на себя весьма серьезные обязательства, гарантировав вложения более 42 миллиардов рублей инвестиций в создание производства автомобилей с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка перемены передач, электронные блоки и системы управления автомобилем. Как тогда же заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, проект в полном объеме соответствует целям и задачам "Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025 года". По его словам, высокий уровень локализации повышает конкурентоспособность китайского производителя на российском рынке, а реализация СПИКа гарантирует долгосрочное развитие компании на территории России в области локализации ключевых компонентов, узлов и систем.

Сейчас на предприятии работают уже более 3,5 тысячи человек. За 2023 год с конвейера сошло почти 100 тысяч автомобилей HAVAL Jolion, F7 и F7x, а также Dargo, в этом году объемы планируется увеличить до 150 тысяч. На сегодняшний день завод включает в себя цеха штамповки кузова, сварки, окраски и сборки автомобилей. Как отметил президент HAVAL в России Чжан Цзюньсюе, на предприятии к открытию завода двигателей прошла новая волна роботизации.

"Количество роботов довели до 251. В частности, появился робот для вклеивания задних стекол. Благодаря роботизации вдвое увеличилась производительность в цеху окраски", - сообщил Чжан Цзюньсюе.

Высокий уровень локализации повышает конкурентоспособность китайского производителя на российском рынке

Планируется, что порядка 90 процентов производимых в Узловой автомобилей будет оснащено двигателями, которые производятся здесь же. Поскольку на сегодняшний день самый продаваемый автомобиль бренда - HAVAL Jolion, в основном будут делать двигатели объемом 1,5 литра.

Справка РГ

Особая экономическая зона "Узловая" была создана в 2016 году, ее территория - почти 500 гектаров. Свои производства здесь разместили 27 компаний, резиденты уже вложили около 30 миллиардов рублей инвестиций и создали более двух тысяч рабочих мест. Объем налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней, составляет около 1,2 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона. Тульская область входит в топ-10 VII Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России и занимает лидирующие позиции ESG-рейтинга ОЭЗ России. Сейчас идет речь о расширении территории ОЭЗ "Узловая". Этот проект предполагает строительство малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа на площади в 19 гектаров.