Названа средняя цена автомобиля с пробегом в России

"Авито Авто" проанализировало динамику цен на автомобили с пробегом в России в начале 2024 года. Как рассказали "Российской газете" эксперты платформы, средняя цена автомобилей с пробегом в РФ за период с 1 января по 29 февраля составила 1 200 000 рублей, увеличившись по сравнению с концом 2023 года (периодом с 1 ноября по 31 декабря 2023) на 2,6%.

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Как отмечают эксперты платформы, наиболее активно пользователи Авито Авто в период с 1 января по 29 февраля 2024 года интересовались покупкой автомобилей отечественных, японских, корейских и немецких брендов: ВАЗ (Lada), Toyota, Hyundai, Kia, Volkswagen.

Средняя цена автомобилей с пробегом бренда ВАЗ (Lada) в начале 2024 года стала на 20% выше, чем в ноябре-декабре 2023 года. Средняя цена автомобилей с пробегом марки Toyota осталась без изменений (0,3%). Цена на автомобили Hyundai осталась без изменений (незначительное снижение на 1,7%). Цена на автомобили с пробегом бренда Kia снизилась на 3%. Средняя стоимость автомобилей с пробегом Volkswagen осталась без изменений (0,1%).

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Если говорить о самых востребованных моделях на начало этого года, то лидирующие позиции занимают автомобили отечественного бренда: модели Priora, 2114 Samara, Granta, 2107, 2110, 4x4 ("Нива"), Kalina.

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Средние цены на все модели автомобилей от ВАЗ (Lada) выросли в цене по сравнению с периодом за ноябрь-декабрь 2023 года. Так, Priora подорожала на 7%, 2114 Samara выросла в среднем на 10,5%, Granta - на 6,6%, 2 107 - на 8%, 2 110 - на 11%, 4x4 ("Нива") - на 10%, Kalina - на 6%.

Также в топ-10 самых востребованных моделей на рынке авто с пробегом вошли: Ford Focus, Hyundai Solaris и Toyota Camry.