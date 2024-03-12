Турция, Казахстан и Иран хотят присоединиться к российскому аналогу «гринкарты»

Россия обсуждает подключение некоторых дружественных стран к аналогу «Зеленой карты» — новой системе международного автострахования для выезжающих за границу. Как сообщает газета «Известия», в ближайшие годы к «Синей карте» могут присоединиться Турция, Азербайджан, Казахстан и Иран.

«Зеленая карта» — это международный полис страхования автогражданской ответственности, которая выступает аналогом российского ОСАГО. Она действует в 48 государствах, что позволяет автомобилистам приобретать комплексную защиту на время зарубежных поездок, не покупая полисы в каждой отдельной стране. Из-за санкций членство России в программе приостановили на неопределенный срок.

«Синяя карта» стала аналогом международной системы. Она официально заработает с 1 апреля 2024-го года. При этом отдельное соглашение с Белоруссией о взаимном признании полисов действует уже с сентября прошлого года.

Как рассказал глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, присоединиться к программе уже в ближайший год могут Турция, Азербайджан и Иран. Казахстан же войдет в систему не ранее 2025-го года. Также переговоры ведутся с Киргизией.

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Сам запуск системы будет удобен для россиян. Он исключит все неопределенности и избавит от необходимости искать, где и за какую стоимость страховаться в другой стране, отмечают эксперты. Сейчас же водителям из РФ приходится приобретать местные полисы при въезде в другие страны и стоимость их обычно гораздо выше, чем у ранее действовавшей «Зеленой карты». Кроме того, «Синяя карта» уберет проблему языкового барьера при оформлении полиса.