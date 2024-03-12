Авто с пробегом растут в цене у российских дилеров

Аналитики «Авто.ру Бизнес» рассказали, что в феврале в России снова выросли цены на подержанные авто от дилеров. Как пишут «Известия», стоимость машин с пробегом у частных продавцов растет с октября 2023 года.

В «Авто.ру Бизнес» подсчитали, что в феврале средняя цена авто с пробегом у дилеров выросла впервые после падения, длившегося три месяца. Средняя стоимость подержанных авто в салонах увеличилась с 2,08 миллиона в январе до 2,1 миллиона рублей в феврале. При этом в конце осени - начале зимы цены у дилеров падали на два процента.

Кроме того, в феврале такие машины у частных продавцов подорожали на один процент к январю: с 1,45 миллиона до 1,47 миллиона рублей.

Директор по развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин объяснил, что раньше дилеры сдерживали цены на авто с пробегом из-за падения спроса на 23 процента (такой спад произошел в четвертом квартале 2023-го). По его словам, покупатели больше интересовались новыми автомобилями и новыми брендами, появившимися на российском рынке.

Шкурыгин отметил, что тогда усилилась конкуренция и автопроизводители запускали стимулирующие акции. Однако в феврале рост цен у дилеров подержанных авто возобновился, а в марте-апреле он лишь усилится из-за новостей вокруг ужесточения правил уплаты утилизационного сбора на машины из стран ЕАЭС, считает эксперт.

Автоэксперт Ярослав Бойко ранее посоветовал водителям, которые хотят купить авто с пробегом стоимостью около 500 тысяч рублей, обратить внимание на модели Hyundai и Renault.

По словам Бойко, за полмиллиона можно найти Hyundai Getz и Accent, а также Renault Logan и Sandero в хорошем состоянии. Также он порекомендовал рассмотреть покупку Nissan Almera Classic и Lada Priora. По словам эксперта, возраст большинства перечисленных авто стоимостью полмиллиона рублей будет около 13 лет, а пробег - 200 тысяч километров.