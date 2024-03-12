Водителей запретят наказывать дважды за одно нарушение

Такую возможность исключат путём внесения правок в КоАП. На необходимость изменения кодекса указал Конституционный суд, рассматривая дело конкретного водителя. Автомобилист сбил на машине пешехода и был наказан дважды.

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О подготовке к внесению в КоАП поправок, исключающих двойное наказание за одно нарушение, сообщила газета «Коммерсантъ». По данным источника, Комитет Госдумы по госстроительству 11 марта рекомендовал принять в I чтении соответствующие поправки, вводящие механизм, исключающий двойное наказание за одно и то же правонарушение.

Поводом для внесения правок послужило конкретное дело, при рассмотрении которого Конституционный суд вынес соответствующее постановление. Автомобилист Роберт Чепурной сбил мальчика в городе Вольске. Изначально ГИБДД оштрафовала его на 1,5 тыс. руб. по ст. 12.18 КоАП (непредоставление преимущества пешеходу). После этого районный суд лишил автомобилиста прав по ст. 12.24 (причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью в ДТП). В судах общей инстанции обжаловать наказание водитель не смог, хотя Конституцией запрещено наказывать дважды за одно нарушение. Конституционный суд усмотрел в КоАП неточности, требующие устранения.

В результате в КоАП должен появиться универсальный механизм для всех случаев с административными правонарушениями. Любой орган власти при направлении материалов в суд по делу, в рамках которого нанесён вред, должен будет проверить, не заведено ли ранее другое дело по факту того же «противоправного деяния» без причинения вреда.

Ранее стало известно, что польские водители придумали способ, как избежать штрафов за скорость. Автомобилисты пользуются отсутствием эффективных систем обмена личными данными между странами.