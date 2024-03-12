Планируется выпуск BMW 550e xDrive Touring с шестицилиндровым двигателем

В феврале 2024 года BMW представила 5 Series Touring, автомобиль уже доступен к заказу. Но, на старте продаж не будет доступна бензиновая версия. Универсал G61 с бензиновым двигателем можно заказать только в комплектации 530e или 530e xDrive plug-in hybrids. Эти две модели PHEV поступят в продажу этим летом.

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Модель с бензиновым двигателем должна вскоре последовать за 520i Touring. Из первоначальной линейки исчезла модель 550e xDrive, которая уже доступна в виде седана. Согласно новому отчету немецкого сайта Bimmer Today, более мощная модель PHEV также получит более длинную крышу.

Это будет одна из двух версий 5 Series Touring с шестицилиндровым двигателем, вторая - дизельная 540d. Технические характеристики универсала должны повторять характеристики седана, который оснащен 3,0-литровым двигателем мощностью 313 л.с. и 450 Нм, а также электромотором, способным развивать еще 197 л.с. и 280 Нм. Таким образом, общая мощность системы составляет 489 л.с. и 700 Нм крутящего момента.

В случае с седаном электрифицированная система способна разогнаться от 0 до 100 км/ч за 4,3 секунды и развить максимальную скорость 250 км/ч. Седан 550e xDrive Sedan, работающий исключительно на электротяге, разгоняется до 140 км/ч.

Как и младшие модели 530e, более мощный вариант оснащен блоком литий-ионных батарей с полезной емкостью 19,4 кВт-ч. Характеристика седана в рейтинге WLTP в электрическом режиме от 83 до 90 километров, но у универсала показатели эффективности и ускорения могут быть немного ниже, поскольку у него вес больше. За 550e xDrive Sedan в Германии придется заплатить от 77 300 евро, столько же, как за 550e, а за заднеприводный 530e - 64 850 евро. Как в первом, так и во втором случае, эта цена за базовую комплектацию. Источник: Bimmer Today