GAC привезёт в Россию кроссовер Emkoo

GAC - китайский автопроизводитель, который заявил о своем намерении представить на российском рынке осенью текущего года новый кроссовер Trumpchi Emkoo.

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Emkoo позиционируется как конкурент уже выпускаемой модели Toyota RAV4. В Китае автомобиль продается с осени 2022 года. GAC выводит на российский рынок автомобили, которые по своему внешнему виду и оснащению могут заменить ушедшие с российского рынка западные марки.

Emkoo для российского рынка будет оснащаться несколькими типами силовых агрегатов. Базовая версия будет комплектоваться 1,5-литровым турбированным двигателем, мощностью 177 лошадиных сил и 270 Нм крутящего момента. Будет доступен и вариант с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 252 л.с. и 400 Нм. Предполагается и выпуск гибридной модели, которая будет состоять из 2,0-литрового атмосферного двигателя и электромотора, общая мощность которых составит 238 л.с.

Emkoo достаточно просторный и внушительный, он имеет размеры 4680x1901x1670 мм, колесная база составляет 2750 мм.

Внутреннее пространство этого автомобиля - настоящее произведение искусства: смелый дизайн, передовые технологии и внимание к деталям. Салон укомплектован крупными дисплеями и металлизированной отделкой, создаётся атмосфера комфорта и современности.

Центральный дисплей имеет диагональ 14,6 дюйма, мультимедийная система работает на чипе Snapdragon 8155, что гарантирует высокий уровень функциональности и удобства как для водителя, так и для пассажиров.

Стоимость кроссовера Trumpchi Emkoo для российского рынка пока не называлась, но можно предположить, что она будет находиться на бюджетном уровне. В Китае Trumpchi Emkoo в базовой комплектации доступен от 119 800 юаней (1,5 миллиона рублей, в переводе по текущему курсу).