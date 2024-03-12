На заводе "Москвич" заметили новый кроссовер, который запустят в 2024 году

На площадке готовой продукции завода "Москвич" были замечены первые экземпляры новой модели "Москвич 5", утверждает "Автопоток". В этом году кроссовер, который станет третьей бензиновой моделью бренда, должны запустить в массовое производство.

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Новый "Москвич 5" был рассекречен летом 2023 года. Прототипом модели стал китайский кроссовер Sehol X6 (JAC). Это компактный кроссовер с габаритами кузова 4505х1850х1698 мм и колёсной базой 2665 мм.

Автомобиль получит турбомотор 1.5 литра в двух вариантах форсировки - 149 л.с. (230 Нм) и 184 л.с. (300 Нм). Привод при этом будет только передний. На выбор предложат вариатор или 6-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями.

Стоимость автомобиля пока неизвестна, но, например, младший "Москвич 3" до тотального, но временного снижения цен, стоил около 2,2 млн рублей. В Казахстане продаётся JAC JS5 - близнец Sehol X6, цены стартуют от 10 млн тенге (чуть более 2 млн рублей), в Китае модель можно купить начиная от 80 тысяч юаней (1 млн рублей).

Второй моделью, которая появится в линейке отечественного бренда в текущем году, станет флагманский кроссовер "Москвич 8", у которого должна быть версия с тремя рядами сидений.