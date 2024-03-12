Стальной пикап Tesla Илона Маска расстреляли на видео

Блогер Зак Нельсон, известный под ником JerryRigEverything, проверил прочность пикапа Tesla Cybertruck. Видео доступно на YouTube-канале автора.

Нельсон пытался опровергнуть миф о том, что стальной кузов Tesla Cybertruck является пуленепробиваемым. В частности, глава Tesla Илон Маск заявлял о том, что машину невозможно повредить выстрелом из пистолета. JerryRigEverything подтвердил этот тезис — после выстрела из 9-миллиметрового пистолета на стальной двери осталась лишь небольшая вмятина.

Пули 22 калибра также не смогли пробить стальной кузов автомобиля. Это удалось лишь тогда, когда Зак Нельсон расстрелял машину патронами 17-го калибра: однако пули остались внутри двери, хоть и пробили отверстие.

В заключение энтузиаст выстрелил по машине из снайперской винтовки патронами 50-го калибра. Стальная пластина была пробита насквозь, пуля прошла через кузов и вышла с обратной стороны. Нельсон также попытался прожечь корпус Cybertruck огнеметом The Boring Company, но огонь не оставил на авто никаких следов.

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