В Эстонии высказались о конфискации авто из России

В настоящее время в Эстонии не рассматривают конфискацию машин с российской регистрацией. Такой информацией поделился с «Известиями» депутат парламента от Центристской партии Андрей Коробейник.

По словам собеседника, «в зале парламента этого не было».

«Может быть, это есть на уровне какой-нибудь комиссии, но, по-моему, нет, потому что я в принципе читаю все повестки», — подчеркнул Коробейник.

Ситуацию также прокомментировал депутат от Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Калле Грюнталь. По его словам, власти не обсуждают вопрос изъятия российских машин.

Названо число российских машин в Литве, которым грозит конфискация

В Эстонии за нахождение в стране автомобиля с российской регистрацией будут выписывать штраф в размере €400. Мера начнет действовать с завтрашнего дня. С понедельника в Литве разрешили конфискацию авто с российскими номерами. Аналогичная мера действует в Латвии с середины февраля.