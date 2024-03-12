Завод, выпускающий Solaris в Санкт-Петербурге, попросил вернуться Hyundai

Локализация автомобилей под брендом Solaris - моделей, знакомых россиянам по модельному ряду Hyundai и Kia, может быть повышена. "Автомобильный завод АГР" (ранее - "ХММР"), выпускающий "корейцев" под новым брендом в Санкт-Петербурге, обратился к партнёрам Hyundai с целью начала сотрудничества по поставке проката и двигателей.

The Korean Economic Daily сообщает, что корейский производитель стали Hyundai Steel, входящий в состав Hyundai Motor, возобновит выпуск автомобильного стального проката в России по причине заказа со стороны AGR - нового владельца бывшего завода Hyundai в Санкт-Петербурге. Положительное решение было принято на фоне падения в отрасли и убытков, которые компания несёт с момента ухода Hyundai из России в марте 2022 года.

Также со стороны "АГР" поступил запрос в адрес Hyundai WIA на производство двигателей, однако корейская сторона пока не приняла решение о перезапуске производственной площадки в Сестрорецке.

Накануне компания "АГР" сообщила о начале отгрузок первых партий автомобилей Solaris. Первым к дилерам отправится седан HS, он же Hyundai Solaris. Продажи должны стартовать до конца текущего месяца. Также в линейку Solaris входят кроссовер HC (Hyundai Creta), седан Solaris KRS (Kia Rio) и кросс-хэтчбек KRX (Kia Rio X).