BMW будет параллельно выпускать бензиновые и электрические платформы

BMW анонсировала свои амбициозные планы на будущее, в которые входит выпуск нового поколения легендарного спортивного седана M3.

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Новый M3 будет оборудован четырёхлитровым рядным турбированным двигателем, сохраняя традиционный привод с внутренним сгоранием. В то же время компания также рассматривает возможность выпуска электрической версии M3, что отражает ее стремление к инновациям и адаптации к трендам в автомобильной индустрии.

Ожидается, что новое поколение BMW M3 выйдет на рынок в конце 2027 года или начале 2028 года. Автомобиль будет строиться на новой платформе CLAR. В свое оснащение BMW M3 получит двигатель S58, который адаптирован под экостандарт Евро-7, что подчеркивает стремление BMW к экологическим аспектам производства автомобилей.

Среди изменений также будет доработанная электроника для управления тягой, и возможные модификации в дизайне и оснащении салона. Стоимость на обновленную версию BMW M3 пока не разглашается.

BMW также заявила о планах выпуска электроседана на базе новой архитектуры Neue Klasse, который получит название iM3. Предполагается, что iM3 будет представлен на рынке примерно в то же время, что и следующее поколение M3. Электрическая силовая установка iM3 будет способна развивать до 1 мегаватта (1360 л.с.), что подчеркивает стремление компании к созданию мощных и эффективных электромобилей.

BMW iM3 будет обладать высокой мощностью и управляемостью благодаря передовой электронике, способной быстро реагировать на изменения условий дорожного движения и действия водителя.

Дополнительная информация о габаритах, оснащении и стоимости данных моделей будет представлена ближе к дате их выпуска. В настоящее время сравнение с конкурентами недоступны, поскольку данные о новых моделях только начинают появляться. Однако известно точно одно, что амбициозные планы BMW явно свидетельствуют об их стремлении к инновациям и поддержке экологически чистых технологий в автомобильной промышленности.