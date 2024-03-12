Началось строительство трассы в обход Адлера

Он станет частью новой трассы Джубга-Сочи, возведение которой должно завершиться в 2029 году. Протяжённость дороги составит 171 километр. Она позволит сократить время в пути на Черноморское побережье в четыре раза — до полутора часов.

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О начале строительства обхода Адлера сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи. По данным источника, уже идёт возведение подпорной стены тоннеля в селе Высокое на месте будущей развязки с автодорогой А-149 «Краснополянское шоссе».

Всего на обходе Адлера построят два тоннеля общей длиной порядка 12 км. Протяжённость дороги между Джубгой и Сочи составит 171 километр. Сейчас на обходе Адлера ведутся буровые работы. Проводится ряд других мероприятий. Суммарная стоимость трассы оценивается в 1,5 трлн рублей.

«Это единственный в мире проект такого масштаба по сооружению тоннелей, поскольку работы будут вестись в сложных, стеснённых условиях горной местности, с преобладанием горных расщелин, впадин и рек. Для их проходки применят уникальные тоннелепроходческие механизированные комплексы диаметром более 12 метров каждый», — пояснил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В проект входит пять приоритетных участков: обход Адлера, III очередь обхода Сочи, обход Туапсе, участок от Горячего Ключа до села Агой и обход Лазаревского.

Ранее стало известно, что грузовикам в России не позволят портить дороги. Вновь будет обсуждаться проблема перегруза.