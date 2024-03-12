Представлены обновленные Audi A3 и A3 Sportback

Компания Audi представила обновленное семейство Audi A3. Хэтчбек и седан претерпели ряд точечных, но важных изменений, которые коснулись как экстерьера, так и интерьера этих машин.

Обновленная Audi A3 сохранила оба типа кузова: седан и хэтчбек с приставкой Sportback в названии. На старте продаж и тот, и другой будет предлагаться с двумя силовыми установками на выбор: 1,5-литровым бензиновым турбомотором TFSI мощностью 148 л.с. и 2,0-литровым 148-сильным дизелем. А к концу года к ним присоединится обновленная плагин-гибридная модификация.

Одной из целей этого рестайлинга Audi A3 и A3 Sportback было придание автомобилям более динамичной внешности. Так, визуально обновленные модели можно узнать по более широкой шестиугольной решетке радиатора, новым воздухозаборникам по бокам, спойлеру и видоизмененной оптике. В салоне «четырехдверки» и «пятидверки» установили модернизированную центральную консоль, цифровой дисплей Audi Virtual Cockpit и четырехспицевое рулевое колесо.

В Великобритании прием предзаказов на обновленные Audi A3 и A3 Sportback откроется в середине апреля 2024 года. Тогда же производитель пообещал раскрыть полные характеристики и цены на них.