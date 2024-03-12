Электрический Fiat 500e получил две новые версии

Принадлежащая Stellantis итальянская марка Fiat представила две новые версии полностью электрического хэтчбека Fiat 500e. К ранее выпущенному Fiat 500e RED Edition присоединились исполнения Inspired By Beauty и Inspired By Music.

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Fiat 500e в исполнении Inspired By Beauty привлекает внимание уникальным розовым цветом кузова, хромированными молдингами, сиденьями из бежевой эко-кожи и передней панелью, обтянутой эко-кожей. Стоимость этой версии в США стартует с отметки 36 000 долларов или около 3,3 млн рублей по текущему курсу.

Что же касается Fiat 500e в исполнении Inspired By Music, то оно, как утверждает производитель, создано специально для аудиофилов. Такой автомобиль окрашен в черный цвет Piano Black и оснащен премиальной аудиосистемой JBL с 7 динамиками и усилителем с сабвуфером. Цена вопроса — от 36 000 долларов или 3,26 млн рублей по текущему курсу.

Отмечается также, что оба исполнения Inspired By в числе прочего имеют систему автономного вождения второго уровня с адаптивным круиз-контролем и системой автоматического удержания в полосе.

В движение Fiat 500e приводится 117-сильной электрической силовой установкой, позволяющей разогнаться от 0 до 60 миль в час (0-97 км/ч) всего за 8,5 секунды. Питается электродвигатель от аккумулятора емкостью 42 кВт*ч, которая обеспечивает запас хода на одном заряде до 149 миль (240 км).