На восстановление разбитого Lexus LFA у владельца уйдет 500 000 долларов

Lexus LFA редко встретишь на дорогах, потому что всего таких суперкаров было выпущено 500 экземпляров. Отсюда и стоимость ремонта: Motor1 рассказал о финансовых последствиях для владельца Lexus LFA после встречи с пожарным гидрантом.

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По словам владельца Lexus LFA, причиной ДТП стало аквапланирование, в результате которого было потеряно управление. Результатом стало полное разрушение заднего правого крыла, бампера, отсутствие фонарей, пробитие правой двери, изготовленной из карбона, нарушение соосности колёс и другие не менее печальные последствия.

Предварительный осмотр показал, что пострадала только "облицовка" суперкара, силовой агрегат, а также салон в результате столкновения не пострадали. Сумма ремонта, по словам владельца Lexus LFA, составит от 400 до 500 тысяч долларов, одна только дверь обойдётся в 40 тысяч. Срокам восстановления LFA порадуются владельцы "китайцев", испытывающие трудности с поставками запчастей, - примерно год.

Начальная стоимость автомобиля - 375 тысяч долларов. Если бы прайс стоял на месте, то восстановление суперкара было бы лишено смысла, но сейчас цены на модель на аукционах варьируются от 800 тысяч до более чем миллиона долларов.