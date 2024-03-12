АвтоВАЗ выпустил 31-миллионный автомобиль

Сегодня с конвейера тольяттинской производственной площадки АвтоВАЗ сошёл 31-миллионный автомобиль. Первый серийный автомобиль был выпущен заводом в апреле 1970 года.

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Юбилейным стал седан Lada Vesta в белом цвете с новым силовым агрегатом - мотором 1.8 Evo мощностью 122 л.с. и вариатором. Продажи "Весты" в комплектациях с этой парой мотор-коробка стартовали накануне 11 марта.

На текущий год запланировано начало серийного производства семейства автомобилей Lada Largus на заводе АвтоВАЗа в Ижевске.

Ранее "РГ" рассказывала о ходе работ по наладке оборудования.