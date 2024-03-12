Володин отчитался о закупках отечественных машин для депутатов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитался о закупках отечественной техники. Выяснилось, что некоторые субъекты РФ не спешат исполнять поручение Путина: местные парламентарии продолжают пользоваться автомобилями зарубежного производства.

По данным агентства «Прайм», спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что 38 регионов страны уже предоставили депутатам отечественные машины. 34 субъекта РФ предоставляют автомобили иностранных марок, произведённые в России до 2022 года. Трём регионам — Республике Ингушетии, Амурской и Калининградской областям — поручено исправить ситуацию: в этих субъектах депутаты продолжают пользоваться машинами иностранного производства.

Володин подчеркнул, что процесс вывода зарубежных автомобилей из эксплуатации будет продолжаться: «по мере выбытия автомобилей из строя будут закупаться автомобили отечественного производства». Он также отметил, что некоторые регионы не заключили договор аренды на транспортное обслуживание, поскольку нет заявок от депутатов. В том числе не поступили заявки от новых регионов.

Ранее, в сентябре 2023 года, Совет Думы принял решение об использовании депутатами только автомобилей российского производства. Все машины, находящиеся в пользовании депутатов, должны быть исключительно отечественными. Сам спикер Госдумы в качестве служебной машины использует роскошный Aurus, а в нерабочее время ездит на «Москвиче-3».

Накануне, напомним, стало известно, что автомобилям экстренных спецслужб хотят разрешить таран. Законопроект внесут в Госдуму.