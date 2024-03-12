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Володин отчитался о закупках отечественных машин для депутатов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитался о закупках отечественной техники. Выяснилось, что некоторые субъекты РФ не спешат исполнять поручение Путина: местные парламентарии продолжают пользоваться автомобилями зарубежного производства.

Володин отчитался о закупках отечественных машин для депутатов
© Quto.ru

По данным агентства «Прайм», спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что 38 регионов страны уже предоставили депутатам отечественные машины. 34 субъекта РФ предоставляют автомобили иностранных марок, произведённые в России до 2022 года. Трём регионам — Республике Ингушетии, Амурской и Калининградской областям — поручено исправить ситуацию: в этих субъектах депутаты продолжают пользоваться машинами иностранного производства.

Володин подчеркнул, что процесс вывода зарубежных автомобилей из эксплуатации будет продолжаться: «по мере выбытия автомобилей из строя будут закупаться автомобили отечественного производства». Он также отметил, что некоторые регионы не заключили договор аренды на транспортное обслуживание, поскольку нет заявок от депутатов. В том числе не поступили заявки от новых регионов.

Ранее, в сентябре 2023 года, Совет Думы принял решение об использовании депутатами только автомобилей российского производства. Все машины, находящиеся в пользовании депутатов, должны быть исключительно отечественными. Сам спикер Госдумы в качестве служебной машины использует роскошный Aurus, а в нерабочее время ездит на «Москвиче-3».

Накануне, напомним, стало известно, что автомобилям экстренных спецслужб хотят разрешить таран. Законопроект внесут в Госдуму.

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