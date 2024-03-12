Дилеры начали получать автомобили Solaris

В ближайшее время первые дилеры начнут получать собранные на заводе в Санкт-Петербурге машины. Первыми до шоурумов доберутся седаны HS, которые являются перелицованными Hyundai Solaris. При этом точные сроки начала продаж на данный момент не раскрываются.

Размеры Solaris HS составляют 4405 х 1729 х 1469 мм в длину, ширину и высоту. Моторная гамма не отличается от аналогичного седана от Hyundai: в неё входят бензиновые атмосферные двигатели. Базовый объёмом 1,4 литра развивает 100 лошадиных сил, отдача 1,6-литрового агрегата равна 123 силам. Сочетаются с ними 6-ступенчатая механическая или автоматическая коробка передач.

Россиянам машина будет предложена в трёх комплектациях и специальном исполнении Sportline.

Сроки начала продаж автомобилей Solaris на российском рынке пока не раскрываются, однако производитель отмечает, что россияне смогут купить перелицованных «корейцев» в ближайшее время.

В конце февраля AGR объявил о появлении в РФ марки автомобилей Solaris. На заводе «Автомобильный завод «АГР» стартовало производство автомобилей под новой маркой. Уточняется, что сборка производится по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов. Линейка бренда будет включать в себя седаны HS и KRS, хэтчбеки KRX и кроссоверы HC. Судя по размерам и моторной гамме, все машины являются перелицованными моделями Hyundai и Kia, хорошо знакомыми россиянам.

Стоит отметить, что ранее Hyundai отказался комментировать возможность поставки машинокомплектов на завод в Питере. По слухам, на сборочной площадке в Санкт-Петербурге осталось достаточно комплектующих, однако для организации полноценного производства необходимо наладить поставки недостающих компонентов. При этом в южнокорейской компании отказались сообщать, получит ли новый владелец предприятия эти детали по официальным каналам.