Раскрыта дата начала продаж нового Jaecoo J8 в России

В начале 2024 году сообщалось, что Chery завершает процесс сертификационных испытаний флагманского кроссовера Jaecoo J8. Теперь стало известно, когда стартуют продажи новинки: по данным сайта "Китайские автомобили", это случится в апреле.

Jaecoo J8 с минорными отличиями продаётся в Китае под материнским брендом Chery и носит имя Tiggo 9. Модель базируется на платформе T2X/M3X. Длина автомобиля составляет 4820 мм, размер колёсной базы - 2820 мм. Таким образом, основным конкурентом Jaecoo J8 станет популярный Geely Monjaro.

Силовой агрегат для РФ известен точно: пара 249-сильного турбомотора объёмом 2,0 литра и 7-скоростного "робота". Также кроссовер оснащён системой полного привода и подвеской CDC с регулируемой жёсткостью амортизаторов.

Ранее "РГ" рассказывала об оснащении Jaecoo J8. Модель будет предложена в двух комплектациях.

Цена на Jaecoo J8 пока не называется. Конкурента в лице Geely Monjaro можно купить начиная от 4,7 млн рублей.