Belgee продала больше автомобилей в России, чем китайский Tank

Это первый раз, когда Belgee удалось подняться в рейтинге по объемам продаж на девятое место, обогнав Tank. Пиковые продажи марки пришлись на десятую неделю 2024 года, то есть с 4 по 10 марта, сообщает «Автостат». Причем такого результата Belgee удалось добиться всего с одной моделью: пока под этим брендом в Беларуси производят только кроссовер X50, он же дорестайлинговый Geely Coolray.

Продажи Belgee в период с 4 по 10 марта составили 541 новый автомобиль. По этому показателю белорусский бренд обошел премиальный китайский Tank, который в свою очередь реализовал 477 машин и занял 10 место.

Всего по итогам десятой недели было продано 27 107 новых легковушек. На первом месте по объемам реализации остается отечественная Lada с показателем 7372 автомобиля. На второй строчке Haval (3064 шт.), а замыкает тройку лидеров Geely (2967 шт.). На позициях с четвертой по восьмую находятся Chery (2471 шт.), Changan (1695 шт.), Omoda (897 шт.), Exeed (884 шт.) и LiXiang (685 шт.).

Возвращаясь к Belgee, кроссоверы X50 на днях пополнили автопарк оператора каршеринга «Делимобиль» — компания закупила 200 таких машин. Модель доступна в России с безальтернативным турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 150 лошадиных сил в связке с семиступенчатым «роботом». По состоянию на середину марта Belgee X50 стоит от 2 290 990 до 2 500 990 рублей без учета скидок. А со скидками цены начинаются от 1 970 990 рублей.

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Ранее сообщалось, что в дальнейшем модельная линейка Belgee пополнится более крупным кроссовером X70, он же Geely Atlas Pro. Ходили слухи, что в будущем появится и третья модель, седан Belgee S50 (Geely Emgrand). Все перечисленные автомобили «пропишутся» на белорусском заводе «Белджи».