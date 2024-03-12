Раскрыта одна из особенностей новой Lada Iskra

В базе Федерального института промышленной собственности появились патенты головной оптики модели Lada Iskra. В отличие от флагманской Lada Vesta "Искра" не получит светодиодные фары, они будут такими же, как у Lada Granta - с ближним и дальним светом на галогеновых элементах.

Ранее "РГ" публиковала патенты дизайна внешности Lada Iskra, которая будет представлена седаном, универсалом и его кросс-версией. Запуск серийного производства "Искры" может начаться в первом квартале 2025 года, но покажут автомобиль, по словам президента АвтоВАЗа Максима Соколова, совсем скоро.

В основе Lada Iskra - платформа бывших партнёров АвтоВАЗа, компании Renault Group. Ожидается, что в связи с введением санкций в отношении многих поставщиков инженеры АвтоВАЗа и поставщики завода работают над импортонезависимостью модели, в связи с чем и были скорректированы сроки выхода "Искры" на рынок - изначально планировалось запустить модель в 2024 году. Так, например, недавно стало известно об облегчённом ЭУР для Lada Iskra от НПП "Итэлма".

В модельной линейке Lada новая Iskra расположится между семействами автомобилей Lada Granta и Vesta. Эксперты предположили, сколько будет стоить новинка.